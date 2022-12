Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode uit.

Aanbod

In december wordt het aanbod van on-demand content uitgebreid met onder andere de dramaserie The Ibiza Affair, de humoristische crimeserie Get Shorty over de carrièreswitch van een crimineel die het wil gaan maken in Hollywood, de misdaadserie met humor Perpetual Grace en seizoen 1 en 2 van de serie Condor met Max Irons en William Hurt.

Four Weddings and a Funeral

In de serie Four Weddings and a Funeral komen vier Amerikaanse vrienden samen voor een bruiloft in Londen, maar een onverwachte gebeurtenis bij het altaar verandert hun leven voorgoed. In de Nederlandse serie De Maatschap keert de achttienjarige Holocaustoverlever Matthias Meyer in 1945 terug naar Nederland en vindt werk in de strafrechtadvocatuur. En Paris Police 1900 volgt een jonge, ambitieuze detective die zijn eerste moordzaak krijgt nadat het lijk van een vrouw in de Seine wordt gevonden.

