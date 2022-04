Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

Bäckström

Op 10 mei wordt het tweede seizoen van Bäckström toegevoegd. In het tweede seizoen wordt de arrogante meesterdetective zelf in het nauw gedreven wanneer zijn aartsrivaal, advocaat Tomas Eriksson, op mysterieuze wijze wordt vermoord.

Resident Alien

Het eerste deel van het tweede seizoen van Resident Alien volgt eind mei. Deze sci-fi komedie volgt een buitenaards wezen dat de identiteit moet aannemen van een dokter in een klein stadje in Colorado en een manier moet zien te vinden om zich aan te passen aan de plaatselijke menselijke bevolking.

The Split

De Britse serie The Split met Barry Atsma vertelt over de snelle wereld van machtige vrouwelijke echtscheidingsadvocaten bezien vanuit het perspectief van drie zussen. Na een botsing verlaat briljante echtscheidingsadvocaat Hannah het familiebedrijf om een nieuwe baan te beginnen bij een rivaliserende onderneming, waar ze onverwacht opnieuw in contact komt met de enige andere man met wie ze zich haar leven had kunnen voorstellen. De serie is vanaf 1 mei te zien.

The Handmaid’s Tale

Vanaf 2 mei is het vierde seizoen van The Handmaid’s Tale te zien. De serie is gebaseerd op de bestseller van de Canadese schrijver Margaret Atwood, is de strijd tussen de opstandige handmaids onder aanvoering van June (Elisabeth Moss) en de christen-fascistische samenleving van Gilead, nog niet voorbij.

The Good Lord Bird

The Good Lord Bird is een Amerikaanse historische dramaminiserie, gebaseerd op de gelijknamige roman van James McBride. Ethan Hawke speelt de rol van abolitionist John Brown, voorstander van afschaffing van de slavernij in Amerika. Het eerste seizoen is vanaf 11 mei te zien.

Moonbase 8

En in de komedieserie Moonbase 8 schitteren Fred Armisen, Tim Heidecker en John C. Reilly als drie astronauten die zich proberen te kwalificeren voor hun eerste maanmissie. Ze komen onderweg obstakels tegen, zoals eenzaamheid, twijfel aan zichzelf en incompetentie. De serie is vanaf 25 mei te zien.

Meer informatie via de website van Ziggo.

Video: