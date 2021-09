Ziggo breidt aanbod Movies & Series (XL) uit

Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

Succession

De dramaserie Succession gaat in oktober verder met een nieuw seizoen. Deze met negen Emmy’s bekroonde serie volgt de rijke familie Roy. Wanneer mediamagnaat en vader Logan Roy (Brian Cox) aankondigt zich vanwege zijn leeftijd en gezondheidsredenen terug te trekken uit het bedrijf, is de grote vraag wie van zijn kinderen hem zal opvolgen. De spanningen lopen in het derde seizoen steeds verder op en een bittere zakelijke strijd dreigt te ontaarden in een familiale burgeroorlog. Vanaf 18 oktober, een dag na de uitzending in de VS, iedere week een nieuwe aflevering. De serie is te zien via Movies & Series XL.

Curb Your Enthusiasm

De komedie Curb Your Enthusiasm van Larry David (Seinfeld) komt eveneens terug met een nieuw seizoen. In deze serie die tot nu toe al 100 afleveringen telt, schittert Larry David als een over-the-top versie van zichzelf. Seizoen 11 is wekelijks te zien vanaf 25 oktober. De serie is te zien via Movies & Series XL.

Eind oktoberbegint ook het laatste seizoen van Insecure. In deze komedie worden Issa Rae en Yvonne Orji, twee jonge Afro-Amerikaanse vrouwen, vaak geconfronteerd met ingewikkelde en ongemakkelijke situaties in het dagelijks leven.

Sisterhood

Daarnaast brengt Ziggo een nieuwe serie in haar Movies & Series-aanbod: Sisterhood. De serie brengt een aantal van IJslands beste creatievelingen samen. De serie is gecreëerd door Jóhann Ævar Grímsson (Stella Blómkvist), geschreven door Björg Magnúsdóttir (The Minister) en in de hoofdrol onder meer Lilja Nótt Þórarinsdóttir en Ilmur Kristjánsdóttir, bekend van Trapped. Dit zesdelige crime drama speelt zich af in Reykjavík en een klein IJslands vissersdorpje – afwisselend tussen de jaren 90 en nu. Een veertienjarige verdwijnt spoorloos rond de eeuwwisseling. Vijfentwintig jaar later wordt haar lichaam ontdekt en moeten drie vrienden de gruwel van hun verleden onder ogen zien.