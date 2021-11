Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

Leonardo

Vanaf 18 november is de dramaserie Leonardo (2021) te zien, een meeslepende serie over één van de meest briljante personen aller tijden: kunstenaar en uitvinder Leonardo da Vinci. Wanneer hij wordt beschuldigd van moord, begint hij tijdens zijn verhoren over zijn fascinerende leven en werk te vertellen. Giraldi, geraakt door zijn persoonlijkheid, begint te vermoeden dat Leonardo onschuldig is en gaat op zoek naar de waarheid.

Black Lake

In het derde seizoen van Black Lake (2021) bereidt een groep vrienden in een afgelegen fabriek in het bos zich voor op het grootste LARP evenement van Scandinavië. Wanneer de groep ondanks waarschuwingen de elektriciteit van de fabriek opstart, komen er bovennatuurlijke krachten vrij. Vanaf 4 november.

Hierro

In het tweede seizoen van Hierro (2021) zijn enkele maanden verstreken sinds een reeks moorden het kleinste eiland van de Canarische Eilanden opschrikte. Rechter Candela Montes is vastbesloten om de drugszaak met zakenman Díaz op te lossen. Vanaf 1 november.

Grow

De spannende serie Grow (2020) doet denken aan het Italiaanse Gomorra en vertelt het verhaal van twee broers op ramkoers. Wanneer beursmakelaar Adam in het verleden van zijn overleden vader duikt, raakt hij betrokken bij de Deense drugscriminaliteit. Zijn criminele honger naar macht krijgt plots een heel andere wending als zijn broer Jakob, politieagent, hem tegen het lijf loopt. Vanaf 2 december.

The New Nurses

Op 10 december volgt het vierde seizoen van de dramaserie The New Nurses (2021). Het blijkt in de jaren 50 niet gemakkelijk voor Deense mannen om als verpleger te worden geaccepteerd.

Chapelwaite

En in de nieuwe drama- en horrorserie Chapelwaite (2021) verhuist kapitein Charles Boone in de jaren 1850 met zijn gezin naar zijn ouderlijk huis in het slaapstadje Preacher’s Corners, waar hij de geheime geschiedenis van zijn familie onder ogen moet zien en zal moeten vechten om een einde te maken aan de duisternis. Vanaf 13 december.

