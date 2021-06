Ziggo breidt aanbod Movies & Series (XL) uit in juli

Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

Breeders

In de comedy Breeders proberen Paul en Ally de ballen hoog te houden met een fulltime carrière, een hypotheek, ouder wordende ouders, veranderingen in hun relatie en de opvoeding van hun kinderen. In het tweede seizoen (2021) zijn Luke en Ava 13 en 10 jaar oud. Maar ondanks dat de kinderen nu wat ouder zijn, voelen Paul en Ally nog steeds dezelfde strubbelingen bij het opvoeden, hun carrière en in hun relatie. Vanaf 12 juli te zien via Movies & Series.

‘t Schaap met de 5 Pooten

De populaire Nederlandse komedie ‘t Schaap met de 5 Pooten met onder andere Loes Luca, Pierre Bokma, Marc-Marie Huijbregts, Carry Tefsen en Georgina Verbaan, draait om kastelein Kootje de Beer, hulpje Lukas Blijdschap, buurvrouw Doortje en enkele stamgasten van het Jordaanse buurtcafé ‘t Schaep. Deze remake van de serie die in 1969 en 1970 werd uitgezonden en miljoenen kijkers trok, is met vijf seizoenen te zien vanaf 6 juli via Movies & Series.

The White Lotus

Veeleisende resortmanager Armond en nuchtere spa-manager Belinda ontvangen hun bijzondere gasten in The White Lotus (2021), een exclusief Hawaiiaans resort. Deze nieuwe HBO mini-serie van Mike White (Enlightened) is te zien vanaf 12 juli via Movies & Series XL.

Clarice

In Clarice (2021) volgen we het nooit eerder vertelde persoonlijke verhaal van FBI-agent Clarice Starling die een jaar na de gebeurtenissen uit The Silence of the Lambs wordt toegevoegd aan een team dat (serie)moordenaars en zedendelinquenten opspoort. De rol van Clarice werd in de film (1991) gespeeld door Jodie Foster en wordt in deze serie vertolkt door Rebecca Breeds. Vanaf 6 juli wekelijks een dubbele aflevering, een dag na de uitzending op FOX.

Verder wordt het derde seizoen toegevoegd van de serie S.W.A.T.