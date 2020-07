Ziggo breidt aanbod Movies & Series (XL) uit in juli

Aanbieder Ziggo breidt in de maand juli het aanbod van haar series- en filmpakket Movies & Series en Movies & Series XL verder uit.

I’ll Be Gone In The Dark

Op 6 juli start de HBO-documentaire I’ll Be Gone In The Dark (2020), met meteen de eerste twee afleveringen. In deze mini-serie volgen we journalist Michelle McNamara, vastbesloten om ‘The Golden State Killer’ te vinden. Deze ‘killer’ terroriseerde Californië begin jaren tachtig met tientallen mishandelingen en moorden.

Vervolgens verdween hij gedurende meer dan drie decennia. De serie is nu extra actueel aangezien Joseph DeAngelo, de man die bekend staat als de ‘Golden State Killer’, maandag bekende schuld aan dertien moorden. De serie is te zien via het pakket Movies & Series XL.

Hierro

De Spaanse thriller Hierro (2019) wordt op 22 juli toegevoegd aan Movies & Series (XL). In deze achtdelige misdaadserie jaagt een rechter op het kleinste Canarische eiland op een moordenaar, terwijl een louche zakenman zijn onschuld moet bewijzen.

Series en films verdwijnen

Overigens worden er niet alleen films- en series toegevoegd aan het pakket Movies & Series: ook verdwijnen er in juli weer aantal films en series. Een overzicht van series en films die uit het aanbod verdwijnen vind je hier.

