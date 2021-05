Ziggo breidt aanbod Movies & Series (XL) uit in juni

Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

L.A.’s Finest

Na het oprollen van een drugskartel in Miami wordt rechercheur Syd Burnett in de nieuwe serie L.A.’s Finest overgeplaatst naar Los Angeles. Daar werkt ze samen met LAPD detective Nancy McKenna (Jessica Elba) om de gevaarlijkste criminelen van de stad aan te pakken. Deze spin-offserie van de Bad Boys-films is te zien vanaf 2 juni via Movies & Series.

De Zaak Menten

De Nederlandse dramaserie De Zaak Menten is gebaseerd op het verhaal van journalist Hans Knoop. In De Zaak Menten zien we hoe Hans Knoop, hoofdredacteur van het weekblad Accent, langzaamaan persoonlijk betrokken raakt bij de jacht op de kunsthandelaar Pieter Menten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Polen als SS’er gruwelijke daden op zijn geweten blijkt te hebben. Knoop bijt zich vast in het verhaal van deze nog niet veroordeelde oorlogsmisdadiger, maar Menten geeft zich niet zomaar gewonnen. Dit drieluik is te zien vanaf 8 juni via Movies & Series.

Betty

Het tweede seizoen van de HBO-serie Betty start op 14 juni. In Betty zien we vijf jonge vrouwen manoeuvreren in de door mannen gedomineerde wereld van het skateboarden in New York City. Deze vrouwen worden samengebracht door skateboarden, maar hun band gaat veel verder dan de sport. De serie is te zien vanaf 14 juni via Movies & Series XL.

