Ziggo breidt aanbod Movies & Series (XL) uit in mei

Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar on-demand aanbod Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

Coyote

In de nieuwe spannende crimeserie Coyote (2021) moet Ben Clemens (Michael Chiklis van The Shield) het grensgebied met Mexico in de gaten houden om te voorkomen dat gelukszoekers de VS binnendringen. Wanneer hij na dertig jaar trouwe dienst afzwaait, hoeft Chiklis niet bang te zijn dat hij zich zal gaan vervelen. Het mensensmokkelkartel heeft hem namelijk in de smiezen en dwingt de voormalige grenswachter in een rol die indruist tegen al zijn principes. De serie is vanaf 12 mei te zien bij Ziggo Movies & Series.

ZeroZeroZero

De misdaadserie ZeroZeroZero (2020), naar de bestseller van Roberto Saviano (Gomorra), volgt de reis van een cocaïnelading vanaf de bestelling door Italiaanse criminelen tot de geplande levering. Als de Italiaanse misdaadorganisatie ‘Ndrangheta’ een enorme lading cocaïne bestelt, zijn daar partijen van over de hele wereld bij betrokken. De Amerikaanse familie Lynwood heeft een scheepvaartmaatschappij en fungeert als tussenpersoon tussen de Italiaanse maffia en de Mexicaanse drugskartels. Maar drugssmokkel is een riskante handel, zeker als er een criminele machtsstrijd losbarst. Wanneer de aanbetaling voor de deal niet arriveert, heeft dat ernstige gevolgen voor deze familie. De serie laat in acht afleveringen de epische machtsstrijd zien van de internationale georganiseerde misdaad. De serie is vanaf 1 mei te zien.

Van God Los

Van God Los is een spannende Nederlandse dramaserie met losstaande afleveringen geïnspireerd op ware misdrijven. Van God Los duikt met vier seizoenen in de criminele leefwereld van jonge mensen met verhalen vanuit het perspectief van dader en slachtoffer. De serie is vanaf 5 mei te zien.

The Last Cruise

The Last Cruise beschrijft de eerste en grote uitbraak van het nieuwe coronavirus buiten China: op het cruiseschip Diamond Princess. Aan de hand van nooit eerder vertoonde beelden van passagiers en bemanning zien we hoe de mensheid haar kans mist om Covid-19 in bedwang te houden. De documentaire The Last Cruise is vanaf 6 mei te zien via Ziggo Movies & Series XL.

Small Axe

In Small Axe zie je vijf grotendeels waargebeurde verhalen over de Caribische gemeenschap in het Londen van de jaren 70 en 80. Geregisseerd door Oscar-winnaar Steve McQueen. Seizoen 1 van deze serie begint op 1 mei.

