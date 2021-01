Ziggo breidt aanbod Movies & Series (XL) verder uit

Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar aanvullende pakket Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

Filthy Rich

In de classy serie Filthy Rich, die vanaf 2 februari compleet te zien is bij Ziggo, komt een rijke CEO om het leven bij een vliegtuigongeluk. Zijn vrouw en drie kinderen worden verrast met het nieuws dat hij nog drie buitenechtelijke kinderen blijkt te hebben, die ook recht hebben op een deel van de erfenis. Met Kim Cattrall (Sex and the City).

Saving Hope

Goed nieuws voor fans van de serie Saving Hope: het vijfde seizoen verschijnt namelijk al op 4 februari. Dit ziekenhuisdrama met een bovennatuurlijk tintje, draait om chirurg Alex Reid die verloofd is met haar collega Charlie Harris, die na een ongeluk in een diepe coma belandt. In zijn strijd tussen leven en dood, beweegt hij zich als geest door de ziekenhuisgangen. Alle seizoenen zijn vanaf 4 februari exclusief te zien bij Ziggo.

HBO

Van HBO verwachten we in februari Tiger en Fake Famous. Tiger is een tweedelige documentaire met unieke beelden en interviews over de opkomst, de ondergang en de epische comeback van het wereldwijde golf-icoon Tiger Woods. Fake Famous gaat over een social experiment, waarbij wordt geprobeerd om van drie mensen beroemde influencers te maken, met behulp van nepvolgers en bots. De film laat zien hoe onze online wereld vaak meer ‘gemaakt’ is dan we denken. Beide series zijn te zien met het Movies & Series (X)L-pakket.

De volgende titels zijn vanaf februari ook te zien bij Ziggo:

A Teacher (Seizoen 1)

Honour ( Seizoen 1)

Midsomer Murders (Seizoen 20)

Meer informatie via de website van de provider.

