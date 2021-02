Ziggo breidt aanbod Movies & Series (XL) verder uit

Ziggo breidt het aanbod van films en series in haar aanvullende pakket Movies & Series (XL) de komende periode verder uit.

We Hunt Together

Vanaf 1 maart zien we in de serie We Hunt Together (S1) rechercheur Lola Franks en haar collega Jackson Mendy die elkaars tegenpolen zijn.

Agatha Christie’s Marple

Vanaf 1 maart worden ook 2 seizoen van Agatha Christie’s Marple te zien via het on demand aanbod bij Ziggo. Beide seizoenen met elk vier afleveringen zijn gebaseerd

op de detectiveromans en korte verhalen van Agatha Christie.

Transplant

In Transplant (S1) zien we vanaf 10 maart een SEH-arts die zijn geboorteland Syrië ontvluchtte om naar Canada te komen. Hij dient talloze obstakels te overwinnen om een carrière in de wereld van de spoedeisende geneeskunde te hervatten.

Allen v. Farrow

Vanaf maandag 15 maart is de HBO docuserie Allen v. Farrow te zien. Deze exclusieve serie onthult het privéverhaal van een van Hollywoods meest beruchte schandalen: de beschuldiging van seksueel misbruik tegen Woody Allen met betrekking tot zijn toen zevenjarige dochter die hij kreeg met Mia Farrow. De series is vanaf 15 maart te zien via Movies & Series XL.

Norway’s Darkest Day

En op 8 maart wordt de bekroonde Noorse serie 22 juli: Norway’s Darkest Day (S1) exclusief toegevoegd aan Movies & Series (XL). Deze nieuwe serie vertelt het indrukwekkende verhaal over de aanslagen in Oslo en Utøya op 22 juli 2011 vanuit het standpunt van journalisten, politie, medisch personeel en burgers.

Op die dag ontplofte in een auto in het regeringscentrum van Oslo een zware, zelfgemaakte bom. Acht mensen werden gedood en tientallen raakten gewond. Terwijl de hulpdiensten arriveerden, voer de 32-jarige Anders Breivik naar het nabijgelegen eilandje Utøya, waar de jeugdleden van de Noorse Arbeiderspartij een zomerkamp hadden. Hij opende het vuur en vermoordde 69 jongeren.

Meer informatie via de website van de provider.

Video: