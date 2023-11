Per 1 november wordt het digitale televisiebasispakket Kabel TV van Ziggo uitgebreid met de zender NPO Politiek en Nieuws.

Uitbreiding

Tot op heden was de zender NPO Politiek en Nieuws te zien via het digitale pakket TV Standard van de aanbeider. Hierdoor is het noodzakelijk om een smart-card te gebruiken om de themazender van de NPO te zien. Per woensdag, 1 november, is de zender ongecodeerd te zien in HD-kwaliteit via het basispakket Kabel TV op kanaal 83. Eerder al werd de themazender NPO 1 Extra geplaatst in het basispakket Kabel TV. Alleen de themazender NPO 2 Extra maakt nog onderdeel uit van het aanvullende pakket Tv Zenders Plus

Uitzendingen

Op NPO Politiek en Nieuws zie je elke dag de belangrijkste onderwerpen die worden besproken in de Tweede Kamer. Daarnaast is er veel aandacht voor actualiteit. De komende weken zullen de Tweede Kamer-verkiezingen centraal staan op deze zender.