Ziggo breidt digitale radiopakket uit in regio Den Haag

In de regio Den Haag is de commerciële radiozender Amor FM toegevoegd aan het digitale radiopakket van Ziggo.

Amor FM

Amor FM is een commerciële radiozender gericht op de Hindoestaanse gemeenschap. De radiozender zendt in de regio Den Haag en Rotterdam uit via de FM en is in de hele Randstad te horen op DAB+. De radiozender is in een aantal gemeenten in de regio Den Haag ook te horen via het analoge radiopakket van Ziggo.

Einde analoge radio bij Ziggo

Ziggo is begonnen met het uitfaseren van het analoge radiopakket. Eind dit jaar moet in het gehele verzorgingsgebied van Ziggo het analoge radiosignaal zijn uitgeschakeld. De kabelaar gaat de capaciteit die dan vrijkomt inzetten voor diensten als sneller Internet.

Regio Den Haag

Op dinsdag 17 augustus wordt in de regio Den Haag het analoge radiosignaal uitgeschakeld bij de aanbieder. Om Amor FM via de kabel te kunnen blijven ontvangen heeft Ziggo de radiozender toegevoegd aan het digitale radiopakket. De zender is te vinden op kanaal (1)909. De radiozender is hierdoor te ontvangen via het digitale radiopakket in de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Nootdorp.