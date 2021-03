Ziggo breidt gigabit-internet uit naar Eindhoven

Ziggo biedt per vandaag, 16 maart, ook gigabit-internet aan in Eindhoven. Het gaat om 110.000 huishoudens en bedrijfspanden in Eindhoven.

“Mainports”

“In de technologieregio Brainport Eindhoven, één van de mainports van Nederland, werken veel toonaangevende bedrijven en disruptieve startups hard aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van computers, medische apparatuur en technologische oplossingen voor wereldproblemen. Razendsnelle downloadtijden, verbeterde stabiliteit en nog minder vertraging stuwen deze innovaties vooruit“, aldus VodafoneZiggo in een persbericht.

Klaar voor de toekomst

“De uitrol van supersnel internet in Nederland past geheel binnen VodafoneZiggo’s ambitie om Nederland klaar te maken voor de digitale toekomst“, aldus Jeroen Hoencamp, CEO VodafoneZiggo.

Netwerk investeringen

Afgelopen jaar werd het kabelnetwerk in Eindhoven technisch voorbereid op gigabit-internet. Ziggo-monteurs plaatsten bij huisaansluitingen meer dan 165.366 nieuwe connectoren en vervingen ruim 15.435 aansluitkabels in ruim 8819 straatkasten. Bij elkaar meer dan 16 kilometer nieuwe netwerkbekabeling in straatkasten en wijkcentrales. Dankzij al deze vernieuwingen wordt supersnel internet niet per straat of wijk beschikbaar, maar schakelt Ziggo in één keer hele steden of regio’s aan.

GIGA-abonnement

Ziggo’s nieuwe abonnementsvorm ‘GIGA’ bestaat uit: internet tot 1 Gbps download en 50 Mbps upload, het meest uitgebreide tv-zenderpakket via de interactieve Mediabox Next, Ziggo Movies & Series XL (Home of HBO), Ziggo Sport, Ziggo GO-app en een vaste telefoonaansluiting.

Meer informatie via de website van Ziggo.

