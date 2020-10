Ziggo breidt Movies & Series (XL) uit met nieuwe series

In november wordt het aanbod van films en series in het aanvullende pakket Movies & Series (XL) van Ziggo verder uitgebreid.

His Dark Materials

Het tweede seizoen van de HBO-serie His Dark Materials (2020) start op dinsdag 17 november en is wekelijks te zien bij Ziggo. De serie is exclusies bij Ziggo te zien in het aanvullende Movies & Series XL-pakket.

Industry

De HBO-serie Industry (2020) is te zien vanaf 10 november bij de aanbieder. In Industry strijdt een groep ambitieuze, net afgestudeerde jongeren, om een vaste aanstelling bij een toonaangevende internationale investeringsbank in Londen. De HBO-serie is te zien via het aanvullende Movies & Series XL-pakket.

Dollface

De komedie Dollface (2019) wordt vanaf 5 november toegevoegd. In Dollface probeert een vrouw weer contact te krijgen met vrienden die ze tijdens haar inmiddels verbroken relatie uit het oog heeft verloren. De serie is te zien via het aanvullende Movies & Series-pakket.

Meer series

Het derde en vierde seizoen van het populaire ziekenhuisdrama Saving Hope staan op de planning voor 9 november en de dramaserie Devs (2020) is te zien vanaf 12 november. In Devs gaat een computeringenieur binnen haar eigen organisatie op zoek naar haar verdwenen vriend.

Meer informatie via website Ziggo.

