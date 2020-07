Ziggo breidt pakket Movies & Series (XL) verder uit in augustus

In de maand augustus wordt het aanbod van films en series in het aanvullende pakket Movies & Series (XL) verder uitgebreid door Ziggo.De zomerperiode is geen reden om het aanbod niet uit te breiden moet de kabelaar gedacht hebben.

Godfather of Harlem

Vanaf 19 augustus is de serie Godfather of Harlem (2020) te zien. De serie heeft een goede cast met onder andere Oscar winnaar Forest Whitaker als Godfather of Harlem, de beruchte misdaadbaas Bumpy Johnson die begin jaren zestig na tien jaar gevangenis terugkeert naar de buurt waar hij ooit de baas was. Zijn buurt is echter inmiddels in handen gekomen van de Italiaanse maffia.

Lovecraft Country

Vanaf 17 augustus is de HBO-serie Lovecraft Country (2020) wekelijks te zien. Tijdens een roadtrip in de jaren 50 gaat Atticus Freeman met zijn oom en een jeugdvriend op zoek naar zijn vermiste vader. Het wordt een strijd om te ontkomen aan zowel racistische verschrikkingen als aan monsterlijke wezens.

Foodie Love

In de achtdelige Spaanse dramaserie Foodie Love (2019) die vanaf 11 augustus te zien is, krijgen twee dertigers via een dating-app een relatie. Ze proberen er via een gastronomische reis achter te komen of het ware liefde is.

Bäckström

In de thriller Bäckström (2019) – vanaf 6 augustus – pocht de Zweedse detective Evert Bäckström maar wat graag dat hij 99% van zijn moordzaken heeft opgelost. Maar een moordzaak op een onbewoond eiland blijkt een bijzonder moeilijk mysterie.

Dave

Eind augustus volgt de komedie Dave (2020), gebaseerd op het leven van rapper en komiek Dave Burd, die vooral bekend is onder zijn artiestennaam Lil Dicky. De serie is gericht op een neurotische man van eind twintig die zichzelf ervan heeft overtuigd dat hij voorbestemd is om een van de beste rappers aller tijden te worden.