Van 1 november tot 5 december staan de tv- zenders Crime+Investigation, RTL Lounge en RTL Crime tijdelijk open voor alle klanten met TV Standard bij Ziggo. De zenders zijn ook te zien via Ziggo GO. Normaal zijn deze zenders alleen beschikbaar voor klanten met een aanvullend televisie-abonnement bij de aanbieder.

Crime+Investigation

Televisiezender Crime+Investigation onderzoekt de duistere kant van de mens. “De zender biedt je de ongelofelijke verhalen over echte criminelen en hun misdaden, die vaak geïnspireerd zijn door hun favoriete tv-series“, aldus Ziggo. De zender is te zien via kanaal 122.

RTL Crime

RTL Crime is dé digitale zender voor de Nederlandse crime-liefhebber. “Je bent zeven dagen per week, 24 uur per dag verzekerd van de beste Nederlandse en internationale misdaadprogramma’s.”, aldus Ziggo. De zender is te zien via kanaal 120.

RTL Lounge

De zender RTL Lounge brengt zeven dagen per week, 24 uur per dag programma’s voor vrouwelijk Nederland. De zender is te zien via kanaal 140.

Tijdelijk

Na 5 december maken de televisiezenders weer onderdeel uit van de aanvullende pakketten Movies & Series XL en TV Zenders Plus.