Ziggo en voetbalclub Ajax verlengen sponsorcontract

Ziggo blijft in ieder geval tot en met juni 2023 de hoofdsponsor van Ajax en dus zichtbaar op de shirts van de Amsterdamse voetbalclub. De huidige overeenkomst liep tot en met juni 2022, de nieuwe overeenkomst loopt tot en met juni 2023. Dit hebben beide partijen vandaag bekend gemaakt.

Sinds 2015

Ziggo is sinds januari 2015 hoofdsponsor van Ajax en zal zeker tot en met juni 2023 op het shirt van Ajax en Jong Ajax prijken. Tevens blijft Ziggo de hoofdsponsor van Ajax e-Sports. Daarnaast is een optie opgenomen voor een verdere verlenging tot en met juni 2025. Het partnership van de Amsterdamse voetbalclub en Ziggo blijft zich de komende jaren richten op het bieden van exclusieve Ajax-content op Ziggo Sport en unieke toegang tot de club voor klanten van Ziggo en Vodafone, beide onderdeel van het telecomconcern VodafoneZiggo.

“Dankbaar”

Menno Geel en, commercieel directeur Ajax: “We zijn dankbaar dat Ziggo vertrouwen uitspreekt in onze samenwerking. Deze verlenging is een bevestiging van hun loyaliteit. De manier waarop onze hoofdsponsor zich richting ons opstelt in deze lastige periode is bewonderenswaardig.”

“Blij”

Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt VodafoneZiggo: “We zijn blij dat we met Ajax tot overeenstemming zijn gekomen over tussentijdse verlenging. Ajax staat net als wij voor de beste beleving van sport en entertainment. We willen fans en onze klanten nog meer letterlijke en figuurlijke toegang tot Ajax geven. Nu we minimaal tot de zomer van 2023 blijven samenwerken, kunnen we – nadat we COVID-19 achter ons hebben gelaten – dat nog meer brengen.”

