Ziggo is gestart met het verhogen van de snelheden van haar Internetabonnementen. De verhoging was eerder al aangekondigd om per mei aanstaande actief te worden.

Uploadsnelheid omhoog

Diverse abonnees melden echter dat na een handmatige herstart van het modem de nieuwe snelheid al beschikbaar is. Bij alle abonnementen wordt de uploadsnelheid aangepast. Bij de abonnementsvorm Internet Complete wordt ook de downloadsnelheid verhoogd.

“Meegroeien”

“We zijn steeds meer online om te streamen, thuiswerken, videobellen, gamen en shoppen. Daarvoor gebruiken we ook steeds meer smartphones, tablets en laptops met zijn allen tegelijk. Uit onderzoek weten we dat onze klanten het waarderen dat internet met het gebruik meegroeit. Daarom verhogen we ieder jaar de capaciteit van ons netwerk. Zo blijft het stabiel, snel en veilig“, aldus Ziggo eerder in een persbericht.

Herstarten modem

De handmatige herstart van het modem kan eenvoudig worden uitgevoerd door de stekker van het modem uit het stopcontact te halen, 10 seconden te wachten, en de stekker weer in het stopcontact te stoppen. Na vijf minuten is dan verbinding met het Internet hersteld.

Afbeelding

Nieuwe snelheden abonnementen Ziggo.