De streamingdienst SkyShowtime heeft een eigen app gekregen op de Mediabox Next en Mediabox Mini van Ziggo.Vanaf 4 juli is de app ook beschikbaar via kanaalnummer 157.

SkyShowtime

SkyShowtime is een streamingdienst waar wereldberoemde studio’s samenkomen: Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios en Peacock. “De unieke catalogus barst van de spannende en boeiende films en series, van nieuwe en exclusieve titels tot je favorieten van vroeger en nu. SkyShowtime heeft films en series voor kinderen en gezinnen, maar ook waargebeurde verhalen en documentaires.“, aldus Ziggo.

“Belangrijke stap”

Robin Kroes, Executive Director of Consumer Markets bij VodafoneZiggo: “De introductie van SkyShowtime is een belangrijke stap in het samenbrengen van alle grote streamingdiensten op één platform voor onze klanten. Klanten kunnen al hun favoriete titels gemakkelijk en snel vinden en bekijken in de beste kwaliteit op ons platform. Op deze manier kunnen klanten genieten van een onderscheidende entertainment-ervaring bij Ziggo.”

Abonnement

Het is ook mogelijk een abonnement op de streamingdienst te bestellen via Ziggo voor 6,99 euro per maand. “Als je SkyShowtime bij Ziggo bestelt, betaal je de abonnementskosten van je SkyShowtime-abonnement via je Ziggo rekening“, aldus Ziggo.

Meer informatie via deze website.