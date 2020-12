Ziggo komt met exclusieve docuserie over Max Verstappen

Ziggo zendt vanaf donderdag 17 december een documentaire uit over Formule 1-coureur Max Verstappen. De docuserie is exclusief te zien voor klanten van Ziggo.

Drie delen

In deze driedelige docuserie ‘Whatever it Thakes’ geven de personen die het dichtst bij Max staan je een bijzondere inkijk in de opkomst van Max Verstappen in de Formule 1. Het is het verhaal

over een passionele racefamilie met een droom: Max de nieuwe superster in de Formule 1 laten worden. In de afgelopen jaren is Max Verstappen gevolgd en zijn de belangrijkste mensen om hem heen geΓ―nterviewd.

Zo vertellen onder anderen zijn manager Raymond, zusje Victoria, moeder Sophie en vader Jos open en eerlijk over de vastberaden weg naar succes van Max en de impact die dit heeft gehad op Max en zijn omgeving. Samen met uniek beeldmateriaal uit de jeugd van Max en behind-the-scenes, geeft de documentaire een zeldzaam inkijkje over hoe het er echt aan toe is gegaan.

Herbeleven succes

In de docuserie omschrijven ook Helmut Marko (Senior Advisor Red Bull Racing) en Jos Verstappen hoe Max uiteindelijk als jongste coureur ooit in de Formule 1 terecht is gekomen. Je herbeleeft de grootste successen van Max en ziet hoe Max zijn eigen weg vindt in de Formule 1.

Kijken

De driedelige documentaireserie is vanaf donderdag 17 december een maand lang te zien. Op Ziggo Sport (kanaal 14) worden de drie delen voor het eerst achter elkaar uitgezonden op vrijdag 18 december vanaf 20.45 uur, voorafgaand aan Formule 1 CafΓ©. Vanaf 17 december is de documentaire on-demand te zien via Ziggo GO of de Mediabox.

