Vanaf 30 mei introduceert Ziggo een nieuwe app op de Mediabox Next en Mediabox Next Mini: De Voorleeshoek.

Voorleesfilmpjes

De Voorleeshoek geeft volgens Ziggo toegang tot de mooiste voorleesfilmpjes van de leukste kinderboeken, zoals ‘De mooiste vis van de zee’, ‘Kikker is kikker’, ‘Van klein tot groots: Malala Yousafzai’. “Kinderen van 0-10 jaar kunnen even heerlijk wegdromen, plezier beleven en komen tegelijkertijd spelenderwijs met taal in aanraking. De filmpjes zijn combinaties van spannende verhalen, leuke prenten en mooie muziek.“, aldus Ziggo.

Abonnement

De app op de dienst De Voorleeshoek is de eerste 14 dagen gratis te gebruiken en kost daarna 4,95 euro per maand. De app is vanaf dinsdag 30 mei beschikbaar.