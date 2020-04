Ziggo komt met nieuwe functionaliteiten voor app Ziggo GO

Ziggo heeft nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan haar Ziggo GO-app voor iOS en Android. De nieuwe versie is per vandaag, 1 april 2020, beschikbaar gekomen.

Split Screen modus

Met ingang van deze versie is het mogelijk om de app nu in Split Screen modus en in Portret modus gebruiken op je iPad of Android-tablet. Daarnaast is het mogelijk om de app op je iPad met een fysiek keyboard bedienen.

Airplay 2

Daarnaast ondersteunt de nieuwe versie van de app het protocol Airplay 2. Dit protocol wordt ook ondersteund door een aantal smart-tv fabrikanten. Zo hebben de fabrikanten LG, Samsung en Sony smart-tv’s op de markt gebracht die Airplay 2 ondersteunen.

Problemen opgelost

Voor de iOS-versie is ook een probleem opgelost waardoor ondertitels in live tv soms niet gecentreerd werden. Daarnaast zijn er diverse andere verbeteringen doorgevoerd om de stabiliteit en prestaties te verbeteren, aldus de kabelaar.

Downloaden

De nieuwe versie is te vinden in Appstore van Apple of de Playstore Google en automatisch worden bijgewerkt op de smartphone of tablet.