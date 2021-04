Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvangers Mediabox Next en Mediabox XL. De software-update bevat een aantal verbeteringen.

Verbeteringen

In de nieuwe software-update (versie 4.31) heeft Ziggo een aantal verbeteringen doorgevoerd. De kabelaar heeft de verbeteringen op een rij gezet:

Als een programma gesproken ondertiteling (audiodescriptie) heeft, dan zie je dat nu ook in de Elektronische Programmagids. Net zoals je het ‘Replay’ icoon ziet, zie je bij beschikbare gesproken ondertiteling een ‘AD’ icoon. Dit betekent dat als bijvoorbeeld iemand een andere taal spreekt in het NOS journaal, je de ondertiteling in het Nederlands kunt horen.

Je krijgt geen melding meer dat je de batterijen van de afstandsbediening moet vervangen terwijl je dat net hebt gedaan..

Druk je in de mini-programmagids op ‘OK’ en scrol je er doorheen, dan onthoudt hij nu wel de ‘locatie’ vanwaar je hem opent. Druk je dus op het terug-pijltje, dan heeft de box nu onthouden waar je was.

De weergave van je percentage opname-ruimte is nu in alle menu’s gelijk.

Spoel je met de pijltjes door Replay en opnames, dan blijft de mini-afbeelding in beeld.

Met een kinderslot op de zender Xite krijg je geen zwart beeld meer als je de app start. Nu zie je rechtsboven “press OK to open the app”. Je moet hem natuurlijk nog steeds van het kinderslot halen.

Na het starten van Replay of een opname heb je nu direct audio.

Kijk je de 4K variant van het kanaal Love Nature, dan krijg je geen foutcode CS2012 meer.

Update

Vorige week is versie 4.31 al uitgerold in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Sinds woensdag 28 april wordt de update ook de in de rest van Nederland uitgerold. Het kan maximaal drie dagen duren voordat de box de update heeft ontvangen. Meer informatie op de website van de Ziggo Community.

De update is beschikbaar voor de Mediabox Next en de Mediabox XL. Voor de Mediabox XL dient er wel een upgrade te hebben plaatsgevonden .