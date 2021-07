Ziggo komt met nieuwe software voor Mediabox Next

Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvanger Mediabox Next. De software-update bevat een aantal verbeteringen.

Verbeteringen

In de nieuwe software-update (versie 4.33) heeft Ziggo een aantal verbeteringen doorgevoerd. De kabelaar heeft de verbeteringen op een rij gezet:

De instelling ‘Audio vertraging’ is aangepast: je stelt ‘m nu nog preciezer in. Je kiest namelijk zelf of je de instelling toepast op Dolby of Stereo. En de vertraging wordt nu ook toegepast op apparaten die verbonden zijn via HDMI.

Sommige programma’s waren niet te verwijderen uit het ‘Verder kijken’-menu. Dat is nu opgelost.

Verwijderde je een opgenomen serie terwijl deze nog op de achtergrond speelde, dan kreeg je foutcode CS3400. Dat gebeurt niet meer.

Er is stembesturing in YouTube toegevoegd. Meer informatie hierover op de website van Ziggo.

Update

Deze week is versie 4.33 al uitgerold in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Vanaf 13 juli wordt de update ook de in de rest van Nederland uitgerold. Het kan maximaal drie dagen duren voordat de box de update heeft ontvangen. Meer informatie op de website van de Ziggo Community.

De update is beschikbaar voor de Mediabox Next en de Mediabox XL. Voor de Mediabox XL dient er wel een upgrade te hebben plaatsgevonden .