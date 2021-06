Ziggo komt met nieuwe software voor Mediabox XL/Next

Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvangers Mediabox Next en Mediabox XL. De software-update bevat een aantal verbeteringen.

Verbeteringen

In de nieuwe software-update (versie 4.32) heeft Ziggo een aantal verbeteringen doorgevoerd. De kabelaar heeft de verbeteringen op een rij gezet:

Bij mislukte opnames zoekt de Mediabox automatisch naar een herhaling om op te nemen en vervangt de mislukte opname.

Kijk je via binge-watching meerdere afleveringen en druk je op ‘terug’, dan zie je nu de detailpagina van de laatste aflevering in plaats van de eerste.

Verwijderde je meerdere serieopnames achter elkaar, dan bleef soms rechtsboven de melding staan dat mediabox de serieopname verwijderd. Dit probleem is opgelost.

Soms viel het beeld of geluid kort weg, dat gebeurt niet meer.

De screensaver bij radio luisteren is veranderd. De achtergrond is nu zwart en het logo van het radiostation loopt door het beeld.

De benaming van series zijn verbeterd. Je ziet nu bij alle afleveringen de titel. Mits de zender deze informatie levert.

Update

Vorige week is versie 4.32 al uitgerold in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Vanaf 8 juni wordt de update ook de in de rest van Nederland uitgerold. Het kan maximaal drie dagen duren voordat de box de update heeft ontvangen. Meer informatie op de website van de Ziggo Community.

De update is beschikbaar voor de Mediabox Next en de Mediabox XL. Voor de Mediabox XL dient er wel een upgrade te hebben plaatsgevonden .