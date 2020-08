Ziggo komt met software-update voor Mediabox Next

De komende dagen wordt er door Ziggo een software-update uitgerold voor de Mediabox Next. De update met versienummer 4.25 bevat een aantal verbeteringen in het gebruiksgemak. Daarnaast zijn er een aantal problemen opgelost.

Gebruiksgemak

Ziggo geeft aan dat er in deze software-update een aantal verbeteringen met betrekking tot het gebruiksgemak zijn doorgevoerd bij de Mediabox Next. Zo zijn de tekens bij het doorspoelen bij de diensten Replay TV en On Demand en opgenomen programma’s aangepast. “Als je de doorspoelknoppen gebruikt zie je niet langer de snelheid in getallen, maar met 1 tot 4 pijltjes. Wanneer je doorspoelt met een klik op de doorspoelknop naar links of rechts zie je in beeld hoeveel seconden je voor- of achteruit spoelt.“, aldus Ziggo.

Bingewatching verbeterd

Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd bij het kijken naar series. “Wanneer je ‘bingewatching’ (automatisch verder kijken naar volgende aflevering) gebruikt bij On Demand, dan heeft de volgende aflevering dezelfde ingestelde ondertitelings- en audio-instellingen“, aldus Ziggo. Daarnaast zijn de zoekresultaten verbeterd in het geval dat dezelfde programmatitels op verschillende zenders wordt uitgezonden.

Installatie

Voor deze software-update op de Mediabox Next hoeft de klant zelf niets te doen. “De software update wordt automatisch in de nacht van 11 op 12 augustus op je mediabox klaargezet, zodra de box in de stand-by-stand staat. Het updaten gebeurt uiterlijk tot drie dagen nadat de software op de box is klaargezet. Je kunt die tijd natuurlijk gewoon tv blijven kijken. Als je na de update de mediabox vanuit stand-by weer aanzet, zie je een paar seconden rechts in de hoek in beeld: ‘We hebben je software bijgewerkt’“, aldus Ziggo.

Voor een compleet overzicht van de verbeteringen in software-update 4.25 van de Mediabox Next kan je hier terecht.