Ziggo komt met software-update voor Mediabox Next

Ziggo rolt de komende dagen een software-update uit voor de Mediabox Next. In deze software-update worden een aantal bestaande issues opgelost en nieuwe functionaliteiten toegevoegd.

Bugfixes

In de nieuwe software (versie 4.26) voor de ontvanger Mediabox Next zijn een aantal zogenaamde bugfixes doorgevoerd door Ziggo. De volgende problemen zijn in deze versie opgelost.

Bij het voor de tweede keer pauzeren van een live uitzending springt het beeld niet meer terug naar live tv;

De schaduw onder het hoofdmenu staat nu op de juiste plek bij geen verbinding;

Het knipperende beeld bij het navigeren tussen het Bewaard menu en een specifieke opname is opgelost;

Het geluid wordt niet meer uitgeschakeld tijdens het kijken wanneer de audio instelling wordt aangepast van ‘Uitgeschakeld’ naar ‘Volg signaal’;

De sortering van de lijst van alle (geplande) opnames wordt niet meer gereset na het selecteren van een opname

Nieuwe functionaliteiten

Daarnaast zijn er in deze versie een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd zoals onder andere een hoog contrast menu. Deze nieuwe mogelijkheid, te activeren via het Beeld en Geluid menu, biedt een betere ervaring voor slechtziende gebruikers door het contrast van het menu te verhogen. Tevens is het mogelijk om in deze versie de naam te wijzigen van de ontvanger. Een overzicht van alle nieuwe functionaliteiten is te vinden via de Ziggo Community.

Update

Voor deze software-update op de Mediabox Next hoeft de gebruiker zelf niks te doen. “Die wordt automatisch in de nacht van 21 op 22 september op je mediabox klaargezet, zodra de box in de stand-by-stand staat. Het updaten gebeurt uiterlijk tot drie dagen nadat de software op de box is klaargezet“, aldus Ziggo. In de nacht van 14 op 15 september is de update al beschikbaar gekomen in de provincies Friesland en Groningen.