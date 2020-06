Ziggo komt nieuwe software voor Mediabox Next

Ziggo rolt de komende periode een software-update voor haar digitale media-ontvanger de Mediabox Next. De software-update bevat een aantal nieuwe functionaliteiten en verbeteringen.

Uitrol

De software met versie-nummer 4.23 voor de Mediabox Next is de afgelopen periode uitgerold in de provincie Groningen en Friesland en wordt de komende periode in de rest van het verzorgingsgebied uitgerold.

Aanpassingen

In deze software-update zit onder andere een verbetering op het gebied van de Dolby-instellingen. Wanneer gekozen is voor Volg Signaal dan wordt audio onveranderd doorgegeven. Dat voorkomt ook problemen waarbij de audio niet gelijk loopt met het beeld. Daarnaast gaf de Mediabox Next in enkele gevallen geen geluid wanneer die uit stand-by werd gehaald en daar is in deze versie een oplossing voor gekomen.

Ook is er een aanpassing met de framesnelheid doorgevoer. “Wanneer je had gekozen om de framesnelheid gelijk te zetten (bijvoorbeeld om naar Amerikaanse Netflix-films- of -series te kijken), kon je soms een haperend beeld krijgen bij gewoon tv-kijken. Dat kwam omdat de framesnelheid niet terugschakelde wanneer de Mediabox op stand-by werd gezet tijdens het kijken naar Netflix. Dat probleem is nu opgelost.”, aldus Ziggo,

Verbeteringen functionaliteit

Tevens zijn er een aantal functionele verbeteringen doorgevoerd in deze software-update. Wanneer je op de contextmenu-knop (***) op de afstandsbediening drukt, verschijnt een pop-upmenu met de meest voor de hand liggende functies. Het menu is nu nog logischer en laat soms meer mogelijkheden zien, waardoor het nog handiger is in gebruik. Wanneer je een programma selecteert vanuit het Verder-kijken-menu dan start dat nu direct, zonder extra pop-up.

Installatie

De installatie van de nieuwe software voor de Mediabox Next gaat automatisch. “Het updaten gebeurt uiterlijk tot drie dagen nadat de software op de box is klaargezet. Je kunt die tijd natuurlijk gewoon tv blijven kijken. Als je na de update de mediabox vanuit stand-by weer aanzet, zie je een paar seconden rechts in de hoek in beeld: ‘We hebben je software bijgewerkt’.”, aldus Ziggo.

Een compleet overzicht van de verbeteringen in software versie 4.23 vind je hier.