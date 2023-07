Bij Ziggo is vanaf heden een app beschikbaar van de Franse nieuwszender France 24 op de Mediabox Next en Next Mini.

App

Per heden is er een nieuwe app beschikbaar op de Mediabox Next en Mediabox Next Mini van Ziggo: de app van de Franse nieuwszender France 24. “France 24 verslaat het nieuws in maar liefst vier talen. Namelijk in het Frans, Arabisch, Engels en in het Spaans“, aldus de aanbieder. De nieuwszender is overigens niet beschikbaar in het normale digitale televisiepakket van Ziggo.

De app is gratis beschikbaar via de app-store van de digitale ontvanger van Ziggo in de categorie Nieuws. De app is overigens ook beschikbaar op vele andere apparaten zoals diverse smart-tv’s, Apple TV en mobiele telefoons. Meer informatie hierover vind je hier.