Televisiezender National Geographic WILD is tijdelijk te zien in het digitale basispakket van Ziggo. De zender is te zien via kanaal 204.

‘Big Cat Month’

Tot en met 28 februari is National Geo(graphic) WILD tijdelijk beschikbaar voor alle klanten met TV Standard. De zender is daarnaast ook te zien via het platform Ziggo GO. De zender staat de hele maand in het teken van de ‘Big Cat Month’.

Films en documentaires

“Vier weken lang zijn de mooiste programma’s over majestueuze katachtigen te zien. Zoals films van De Jouberts die zich al meer dan 30 jaar inzetten voor het redden van dieren in het wild en hun leefgebieden. En elk weekend zijn vanaf 18:00 uur de mooiste documentaires te zien“, aldus Ziggo. National Geo WILD is normaal onderdeel van Ziggo Movies & Series XL en TV Zenders Plus.

SKV

Ook bij aanbieder SKV uit Veendam is National Geographic Wild ook de zender van de maand en te zien via kanaal 999. Daarnaast is in de maand februari Eurosport 2 tijdelijk te zien in het digitale basispakket vanwege de uitzendingen van de Olympische Winterspelen via kanaal 92.