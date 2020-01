Ziggo: nieuwe series in aanbod Ziggo Movies & Series

Het aanbod van de on-demand dienst Ziggo Movies & Series / (X)L wordt de komende periode uitgebreid met nieuwe series. Dit bericht Ziggo in een persbericht.

Strike Back

Op maandag 17 februari start het 8e en laatste seizoen van de actieserie Strike Back. Deze HBO-serie volgt sectie 20, een team van elite-agenten dat is uitgerust met de nieuwste technologieën om wereldwijd terrorisme te bestrijden. De series te bekijken via Movies & Series (X)L.

Briarpatch

Op 14 februari begint het eerste seizoen van Briarpatch, exclusief voor klanten met Ziggo Movies & Series. Op die dag zijn direct de eerste twee afleveringen te zien, daarna volgt wekelijks een nieuwe aflevering een dag na de start in de VS. In deze nieuwe crimeserie keert onderzoekster Allegra Dill (Rosario Dawson) terug naar huis in een grensstadje in Texas om uit te zoeken wie achter de dood van haar zus zit die door een autobom om het leven is gekomen. Haar zoektocht naar de moordenaar verandert in een allesoverheersend gevecht om de corruptie in haar kleine geboortestad de kop in te drukken.

Light as a Feather

Voor tieners volgt op 20 februari deel 2 van het tweede seizoen van Light as a Feather. Het spelletje ‘Light as a Feather’ gaat fout wanneer de vijf tienermeisjes die het spelletje speelden op exact de voorspelde manier komen te overlijden. In het tweede seizoen heeft McKenna de vloek geërfd van het dodelijke spel ‘Light As A Feather’. Ze wordt geplaagd door vreselijke pijnen in haar rug en een tikkende klok die haar dwingt een nieuwe ronde van het spel te spelen…

Outlander

Het vijfde seizoen van Outlander is vanaf maandag 17 februari exclusief te zien bij Ziggo Movies & Series. In Outlander keert de getrouwde verpleegster Claire Randall in 1945 terug in de tijd naar de 18e eeuw, waar ze de liefde van haar leven vindt in Jamie Fraser. In het vijfde seizoen dreigt een nieuwe oorlog en wordt Claire verscheurd door twijfel of ze in Amerika moet blijven of terug moet naar de toekomst.