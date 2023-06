NPO 2 extra staat tot en met 4 september tijdelijk open voor alle klanten met TV Standard bij aanbieder Ziggo.

Festivals

Op dit themakanaal van de NPO zijn deze zomer diverse festivals te zien zoals North Sea Jazz, Lowlands en Into The Great Wide Open. De zender is te vinden op kanaal 82 en via het platform van Ziggo GO.

North Sea Jazz (7 t/m 9 juli)

Niet live, maar dit grootste jazz festival van Europa krijgt wel uitgebreid aandacht op NPO 2 extra met terugblikkende programma’s en registraties.

Lowlands live (18 t/m 20 augustus)

Van 18 t/m 20 augustus staat NPO 2 extra volledig in het teken van Lowlands 2023 en is dit festival live te volgen.

Into The Great Wide Open (31 aug t/m 3 sept)

Op dit festival op Vlieland staat muziek midden in de natuur centraal. Op NPO 2 extra wordt teruggeblikt met programma’s en registraties.

Vanaf 5 september is de zender weer alleen te zien met TV Zenders Plus / Movies & Series XL.