Ziggo: Speciale programmering voor Moederdag op Ziggo TV

Ziggo brengt aanstaande zondag, Moederdag, een speciale programmering op haar eigen televisiekanaal Ziggo TV.

Rudolph’s Bakery

Om 11.00 en 16.45 uur is een speciale aflevering van Rudolph’s Bakery te zien. Speciaal voor Moederdag heeft Meesterpatissier Rudolph van Veen een recept dat iedereen kan maken: Frambozen zoenen.

Ode aan moeders

Alain Clark brengt vanaf 17.00 uur op Ziggo TV samen met vier professionele koren een ode aan alle moeders, en één moeder in het bijzonder. Janny wordt verrast door haar dochter Pascal, met een muzikale reis door de Ziggo Dome. De koren Laurens Collegium, Consensus Vocalis, Koor van de Nationale Opera samen met LAVALU, en het ZO! Gospel Choir vertellen met hun muziek verhalen over moederschap, samen zijn, geborgenheid en ook gemis.

Tino Martin

Om 18.40 uur is het concert Tino Martin: Concert van mijn dromen XL te zien op Ziggo TV. Tino Martin stond in 2017 voor het eerst in de Ziggo Dome met het Concert van Mijn Dromen XL. In een uitverkochte zaal verrast hij het publiek vanaf de eerste minuut met zijn spectaculaire show. En hij stond niet alleen op het podium, maar ontving o.a. Glennis Grace, Gerard Joling en The New Gospel Sensation.

Films

Vanaf 20.30 uur zijn er op Ziggo TV twee films van Film1 te zien. Om 20.30 uur is de film After the wedding te zien en Moederdag op Ziggo TV wordt afgesloten om 22.45 uur met de film 10 Things We Should Do Before We Break Up.

Kijken

Ziggo TV is te zien voor alle abonnees met digitale televisie op kanaal 13 en via Ziggo Go. Meer informatie op de website van de aanbieder.