De Africa Cup of Nations, het Afrikaans voetbalkampioenschap voor landenteams, is de komende twee edities in 2024 en 2025 te zien op Ziggo Sport. Voetballiefhebbers kunnen vanaf 13 januari bij Ziggo Sport genieten van alle wedstrijden van het toernooi, dat in 2024 in Ivoorkust wordt gespeeld. Ook de Africa Cup of Nations 2025, die in de zomer van dat jaar in Marokko wordt gespeeld, is exclusief bij de zender te zien.

Afrika

De Afrika Cup is een tweejaarlijks toernooi waarin de 24 beste voetballanden uit Afrika met elkaar strijden om de titel. De 34ste editie van het toernooi stond aanvankelijk in 2023 op de planning, maar werd wegens extreme weersomstandigheden in Ivoorkust met een jaar uitgesteld. Hierdoor ontstaat de unieke situatie dat het Afrikaanse voetbalkampioenschap in 2024 én 2025 wordt gehouden.

34e editie

Op de 34ste editie van het toernooi, dat volledig te volgen en te zien is op Ziggo Sport, maken onder meer de Feyenoorders Zerrouki (Algerije) en Minteh (Gambia) hun opwachting. Daarnaast schitteren een aantal bekende ex-eredivisiespelers zoals Ziyech, Mazraoui, Amrabat (Marokko), Haller (Ivoorkust), Kudus (Ghana) en Onana (Kameroen). Ook bekende internationale sterren als Salah (Egypte), Osimhen (Nigeria), Hakimi (Marokko) en Mané (Senegal) zullen strijden om de belangrijkste prijs van het Afrikaanse continent.

Ziggo Sport

De wedstrijden in de Afrika Cup zijn van 13 januari tot en met 11 februari exclusief te zien op Ziggo Sport, de sportzender van Nederland. Ziggo Sport is te vinden via kanaal 14 voor alle abonnees van ZIggo, op Ziggo GO of via Ziggo Sport Totaal.

Meer aanbod

Vanaf de zomer van 2024 wordt ook de UEFA Champions League, de UEFA Europa League en de UEFA Conference League exclusief uitgezonden door Ziggo Sport. Meer informatie vind je hier.