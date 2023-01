Ziggo Sport biedt de liefhebbers van golf dit jaar een uitgebreid aanbod. De sportzender heeft voor drie jaar de exclusieve uitzendrechten van alle toernooien van de Europese DP Word Tour vastgelegd, waaronder het Dutch Open (25-28 mei). Ook worden álle toernooien van de Amerikaanse PGA Tour live uitgezonden. De vier Majors zijn eveneens rechtstreeks te zien bij Ziggo Sport. Daarnaast zijn er beelden van de Asian Tour en van de vrouwen op de LPGA Tour. De kers op de taart is eind september de strijd om de Ryder Cup 2023 in Rome.

PGA Tour en DP World Tour

Ziggo Sport zal dit jaar álle veertig toernooien van de Amerikaanse PGA Tour live uitzenden. Daarnaast zendt Ziggo Sport ook dit jaar de DP World Tour – de officiële naam van de Europese Tour- uit, inclusief het Genesis Scottish Open (13-16 juli), het Horizon Irish Open (7-10 september), het BMW PGA Championship (14-17 september) en het afsluitende DP World Tour Championship (16-19 november).

Dutch Open

Het Dutch Open is onderdeel van de DP World Tour. Het kampioenschap is een van de oudste van de Europese Tour en wordt voor de derde achtereenvolgende keer gespeeld op Bernardus Golf in het Brabantse Cromvoirt. De 103de editie van het Dutch Open vindt plaats van 25-28 mei 2023. Ziggo Sport zendt het Dutch Open live uit en is op Bernardus aanwezig met een team van verslaggevers en golfanalisten.

Majors

De ‘Majors’ – de vier belangrijkste golftoernooien van het jaar – zijn live te zien bij Ziggo Sport: The Masters (Augusta, Georgia), PGA Championship (Rochester, New York), US Open (Los Angeles, California)en The Open (Hoylake/Liverpool, Verenigd Koninkrijk).

“Belangrijke sport”

Marcel Beerthuizen, managing director van Ziggo Sport: “Golf is een belangrijke sport in het portfolio van Ziggo Sport waarvoor we zelfs een eigen kanaal hebben gecreëerd: Ziggo Sport Golf. Ik ben blij dat we liefhebbers van golf kunnen laten genieten van de beste spelers en speelsters en de mooiste toernooien van de wereld. Met als hoogtepunt de Ryder Cup die dit jaar in Rome wordt gespeeld. We besteden veel aandacht aan de Nederlandse inbreng, onder meer tijdens het Dutch Open. Bovendien werken we samen met de Nederlandse Golf Federatie om de sport te promoten.”