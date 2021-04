Ziggo Sport brengt Sierd de Vos in de woonkamer met AR

Ziggo Sport heeft in Nederland een primeur op het gebied van augmented reality (AR) in sport. In aanloop naar El Clásico, de Spaanse voetbalkraker tussen Real Madrid en FC Barcelona, wordt voor het eerst voorbeschouwd op de wedstrijd in mobile AR.

Sierd de Vos

Commentator Sierd de Vos blikt vanaf vandaag met behulp van de smartphone vanuit de woonkamer van de kijker vooruit op de wedstrijd. Louis van Gaal zal zaterdag 10 april in de studio van Ziggo Sport aanschuiven om zijn visie op de wedstrijd te geven.

Geen speciale app

Voor deze beleving is geen speciale app nodig: kijkers kunnen via de website ziggosport.nl/sierd toegang geven tot de camera en microfoon van de smartphone, waarna El Sierd in de woonkamer, of waar je als gebruiker maar wil, verschijnt en op de voor hem kenmerkende wijze de aanstaande wedstrijd voorbeschouwt.

“Een nieuwe manier van beleven”

AR leent zich perfect voor sportcontent aldus de sportzender en wordt al ingezet in de TV-uitzendingen van Ziggo Sport. Zo worden de Formule 1-raceweekenden dit seizoen weer geanalyseerd en besproken vanuit een virtuele pitbox, waarbij de belangrijkste data en kleinste details van de wagens met behulp van deze technologie kunnen worden uitgelicht. Ook interviewden Rob Kamphues en Robert Doornbos onlangs live Max Verstappen in Monaco, die door middel van AR in de studio in Hilversum tevoorschijn kwam.

Wedstrijd

De wedstrijd Real Madrid – FC Barcelona, ook wel El Clásico genoemd is aanstaande zaterdag, 10 april, vanaf 21.00 uur te zien via Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal. De uitzending op Ziggo Sport begint om 20:30 uur.

