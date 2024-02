Ziggo Sport voegt de bokswedstrijden Top Rank Boxing toe aan haar sportaanbod. De rechten bestaan uit jaarlijks minimaal 20 bokswedstrijden, waaronder regelmatig wereldtitelgevechten.

Grote namen

Top Rank Boxing is één van de meest aansprekende bokspromotors ter wereld. In de events van Top Rank maakten al vele bekende topboksers, onder wie Muhammad Ali, Oscar De La Hoya, Joe Frazier, George Foreman, Manny Pacquiao, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather Jr. Larry Holmes en Tyson Fury hun opwachting.

New York

In de nacht van vrijdag 16 februari op zaterdag 17 februari om 02.00 uur is het eerste event bij Ziggo Sport te zien, met onder andere het gevecht om de World Junior Lightweight Championship: O’Shaquie Foster Vs Abraham Nova vanuit de legendarische Madison Square Garden in New York.

Herhaling

De live uitzendingen van Top Rank Boxing vinden veelal ’s nachts plaats. De dag na de events zendt Ziggo Sport herhalingen uit en zijn op de socials en online kanalen van Ziggo Sport highlights te vinden. Het eerste event is aanstaande vrijdagnacht om 02:00 uur te zien bij Ziggo Sport. Meer informatie via deze website.