Ziggo Sport introduceert een nieuw programma om de jongere generatie voetbalfan aan te spreken. In Kick ’t Met gaan hosts Jefferson Osei en Armin Shah in gesprek met sterren uit de voetbal- en entertainmentwereld. Kick ’t Met is exclusief te zien op de online kanalen van Ziggo Sport.

Hosts

De hosts en gasten van Kick ’t Met hebben een ding gemeen: een passie voor voetbal. De gesprekken aan de Kick ’t Met-tafel geven een unieke inkijk in wat de moderne voetballer bezighoudt, waar ze vandaan komen en wat ze hebben moeten doen om aan de top te komen (en te blijven). “Dit resulteert in geanimeerde gesprekken over carrièrekeuzes, muziek, mode, vriendschappen, winnen en verliezen, gaming en alles wat verder op tafel komt“, aldus de sportzender in een persbericht.

In de eerste afleveringen zien we gasten als Kenneth Taylor, Neraysho Kasanwirjo, Emms en Jerr (Broederliefde), Eljero Elia, de gebroeders Timber, Yuki en Défano Holwijn.

De Kick ‘t Met afleveringen vind je op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport. De show is ook als podcast te beluisteren via de bekende podcast-apps als Spotify, Podimo, Apple Podcasts en Google Podcasts.