Ziggo Sport Totaal is Tweede Kerstdag gratis te zien bij Ziggo

Abonnees bij Ziggo kunnen Tweede Kerstdag zonder meerkosten kijken naar de sportkanalen van Ziggo Sport Totaal. Normaal maakt dit zenderpakket onderdeel uit van een aanvullend pakket.

Boxing Day

Op Ziggo Sport Totaal is donderdag 26 december, Tweede Kerstdag, een uitgebreid voetbalprogramma uit de Engelse Premier League te zien. Zo staan op ‘Boxing Day’ onder andere de duels Chelsea-Southampton, Bournemouth-Arsenal, Manchester United-Newcastle United en Leicester City-Liverpool in de Premier League op het programma.

Rondo

Het volledige programma voor Tweede Kerstdag is te zien via de website van Ziggo. Boxing Day wordt om 23.10 uur afgesloten met Rondo, het voetbalpraatprogramma van Jack van Gelder. Dit programma is te zien via kanaal 14 en 401 bij Ziggo.

Kijken

De kanalen van Ziggo Sport Totaal zijn te vinden via kanaal 401 tot en met 406 en via de Ziggo GO-app.

Uitpakweken

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de kanalen van Ziggo Sport Totaal zonder meerkosten te zien zijn voor abonnees van de kabelaar. Tijdens de uitpakweken in de maand november en december waren de sportkanalen een aantal weekeinden vrij toegankelijk.