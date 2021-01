Ziggo Sport zendt Olympisch Kwalificatie Toernooi waterpolodames live uit

Ziggo Sport zendt alle wedstrijden van de Nederlandse waterpolodames op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Triëst live uit. Dit bericht de KNZB op haar website.

Oranje

Oranje strijdt in Italië van 19 tot en met 24 januari om de laatste twee tickets voor de Spelen van Tokio. Oranje neemt het op het OKT in de poule achtereenvolgens op tegen Slowakije, Italië en Frankrijk en moet daarna naar verwachting in de halve finale zien af te rekenen met Hongarije of Griekenland om zich voor de Spelen te plaatsen.

Kijken

De wedstrijden van het Nederlands team zijn voor alle Ziggo–abonnees te zien op het ‘open’ kanaal (14) van Ziggo Sport en via Ziggo Sport Totaal. Dit sportpakket van zes kanalen (waaronder Ziggo Sport Select en Ziggo Sport Extra) is beschikbaar bij alle andere TV-aanbieders in Nederland.

Commentaar

Voormalig internationaal waterpoloscheidsrechter Hans Klopper zal het commentaar verzorgen.

Uitzendschema

Dinsdag 19 januari 19.50 u. Nederland – Slowakije

Woensdag 20 januari 17.50 u. Nederland – Italië

Donderdag 21 januari 15.50 u. Nederland – Frankrijk

Vrijdag 22 januari 19.50 u. Kwartfinale

Zaterdag 23 januari 17.50 u. Halve finale (alleen als Nederland zich hiervoor plaatst)

Zondag 24 januari 19.50 u Finale (alleen als Nederland zich hiervoor plaatst)

