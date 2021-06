Ziggo is begonnen met de doorgifte van NPO1 4K. Via dit tijdelijke kanaal wordt het Europees Kampioenschap voetbal in 4K-kwaliteit doorgegeven. Het kanaal is via de Mediabox Next te zien op kanaal 999.

EK voetbal

De NPO biedt op het tijdelijke kanaal deze zomer wedstrijden van het EK voetbal aan in 4K-kwaliteit. Het tijdelijke kanaal NPO1 4K wordt door de NPO aan distributeurs aangeboden met een resolutie van 3840 × 2160 pixels met beeldverversing van 50 frames per seconde (2160P50) en met de HDR-standaard HLG (Hybrid Log Gamma). Dit speciale kanaal is te zien via onder andere Ziggo, KPN, Canal Digitaal en een aantal kleinere aanbieders van digitale televisie.

Mediabox Next

Klanten van Ziggo die het EK-voetbal in 4K-kwaliteit willen zien moeten wel de beschikking hebben over een Mediabox Next en een geschikte televisie. De wedstrijden worden uitgezonden via een speciale 4K-versie van NPO 1 via de Mediabox Next. Alle wedstrijden en beelden uit de studio worden in 4K uitgezonden. Alle andere programma’s op NPO1 zijn opgeschaalde HD beelden naar 4K beeldkwaliteit.

Doorgifte gestart

Per vandaag is op voorkeuzekanaal 999 de 4K-versie van NPO 1 te zien. Ziggo gaf eerder aan dat de 4K-versie van NPO 1 via voorkeuzekanaal 1 te zien zou zijn maar kiest er nu toch voor om kanaal 999 in te zetten. Via de speciale 4K-versie van NPO 1 zijn functionaliteiten zoals Teletekst en beschrijvende audio niet beschikbaar. “NPO1 levert het 4K signaal enkel zonder deze functionaliteiten aan, en Ziggo geeft dit één op één door.“, aldus Ziggo.

