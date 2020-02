Ziggo stopt met aanbieden nieuwsgroepen en Webspace

Ziggo stopt per 1 april met het aanbieden van nieuwsgroepen en de dienst Webspace aan haar abonnees. Vanaf 1 april gaat de stekker uit beide diensten.

Nieuwsgroepen

Via nieuwsgroepen kunnen gebruikers als een soort fora berichten met elkaar delen over bepaalde onderwerpen. Daarna werden nieuwsgroepen gebruikt om bijvoorbeeld software en films met elkaar te delen. Ziggo geeft aan dat de nieuwsgroepen steeds minder gebruikt worden door haar abonnees.

Sinds 2015 kon je als nieuwe klant al geen nieuwsgroepen meer krijgen. Abonnees die voor 2015 al abonnee waren kunnen vanaf 1 april ook geen gebruik meer maken van de dienst. Ziggo geeft aan dat externe partijen tegen betaling de nieuwsgroepen nog wel aanleveren. Ziggo heeft een speciale pagina ingericht over het stopzetten van de dienst.

Webspace

Ook gaat Ziggo per 1 april stoppen met het aanbieden van de dienst Webspace aan haar abonnees. De Webspace was een eigen stukje ruimte voor abonnees van Ziggo op het Internet. Abonnees konden hier bijvoorbeeld een eigen homepage aanmaken. De dienst werd sinds 2015 al niet meer aangeboden aan nieuwe abonnees maar ook voor bestaande abonnees komt er per 1 april een einde aan de dienst.

“Sinds 2015 bieden we Webspace niet meer aan en hebben we het platform niet meer ontwikkeld. Het is inmiddels niet meer up-to-date en bovendien zijn er genoeg gratis betere diensten op de markt. Reden voor ons om nu de dienst te stoppen“, aldus Ziggo.

Alternatieven

Ziggo geeft op haar website de mogelijkheden aan om bestaande informatie van de Webspace te halen voor 1 april en alternatieve diensten voor het aanbieden van een homepage op Internet. Meer informatie vind je hier

Opzeggen contract

Abonnees die het niet eens zijn met deze aanpassing in hun abonnement kunnen hun contract opzeggen bij Ziggo.