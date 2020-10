Ziggo stopt met het aanbieden van de Ziggo GO app voor Windows 10

Ziggo stopt eind dit jaar met het actief aanbieden van de Ziggo GO app voor Windows 10. Een alternatief is het gebruik van de website van Ziggogo.tv.

Gebruik neemt af

Ziggo stop met het aanbieden van de app in Windows 10 omdat er volgens de kabelaar steeds minder gebruik van wordt gemaakt. Volgens Ziggo maken steeds meer klanten gebruik van de website Ziggogo.tv. “Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met Ziggogo.tv jou een gelijkwaardige ervaring bieden en kijken we er naar uit om Ziggo GO nog verder te verbeteren“, aldus Ziggo via haar Community.

Verwijderd uit de Microsoft Store

De app wordt binnenkort verwijderd uit de Microsoft Store. Klanten die de app al hebben ge├»nstalleerd kunnen nog een beperkt periode gebruik maken van de app. “Uiteraard informeren we jou wanneer je hier geen gebruik meer van kunt maken. Maar je kan natuurlijk nu al overstappen naar Ziggogo.tv.“, aldus Ziggo.

Web-app

Als alternatief voor de app komt er voor de browsers Chrome en Edge (Chromium) een zogenaamde web-app beschikbaar. “Deze nieuwe feature voor Google Chrome en Edge Chromium geeft je het gevoel van een app-ervaring. Je krijgt direct toegang vanaf je startscherm of taakbalk. Ook pas je het formaat eenvoudig aan en sleep je het venster naar een tweede beeldscherm. Met andere woorden: een perfect alternatief met dezelfde voordelen als Ziggo GO voor de Windows 10 app“, aldus Ziggo. Meer informatie hierover vind je hier.