Ziggo: storing bij diensten Ziggo GO en Mijn Ziggo

De diensten Ziggo GO en Mijn Ziggo kunnen momenteel niet goed worden gebruikt door een storing. Dit bericht Ziggo op haar website.

Problemen met inloggen

Momenteel kunnen klanten niet inloggen op de website van de diensten Ziggo GO (Ziggogo.tv) en Mijn Ziggo. De storing begon woensdagmorgen. Het is wel mogelijk om via de app van Ziggo GO gebruik te maken van de dienst. Gebruikers melden echter dat het niet mogelijk is om vanaf de app te streamen naar een Chromecast.

Oplossing

Ziggo zegt dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing voor de problemen maar kan niet aangeven wanneer de problemen zijn opgelost.