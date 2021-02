Ziggo heeft een verbetering doorgevoerd bij de programma-informatie van de TV Gids die wordt aangeboden via diverse digitale ontvangers. Ziggo is overgestapt naar een nieuwe leverancier voor de programma-informatie.

Nieuwe leverancier

Alle programma-informatie die in de gids te vinden is, wordt aangeleverd door één bedrijf. “Om de TV Gids zorgvuldiger samen te stellen, stapt Ziggo over naar een nieuwe leverancier. Sinds 3 februari laadt Ziggo elke dag stapsgewijs de nieuwe programma-informatie in voor onder andere de CI+ module, de Standaard mediaboxen zoals de Cisco en Humax, en de Mediabox XL zónder upgrade. De nieuwe info is vanaf dinsdagochtend 16 februari op deze tv-platformen volledig van de nieuwe leverancier“, aldus het bedrijf via haar Ziggo Community.

Geplande opnames

Door de overstap naar de nieuwe leverancier zouden geplande opnames van series gewoon door moeten lopen. “Helaas kan het voorkomen dat voor sommige series deze koppeling niet werkt“,

aldus het telecombedrijf. De aanbieder geeft hierover meer informatie via de Ziggo Community.

Mediabox Next en de Mediabox XL mét upgrade

Nog niet alle digitale ontvangers worden nu voorzien van de nieuwe programma-informatie: “De verbeterde programma informatie in de TV Gids voor de Mediabox Next en Mediabox XL mét upgrade wordt medio maart verwacht“.