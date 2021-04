Ziggo verhoogt internetsnelheden vrijwel alle abonnementen

Vanaf vandaag verhoogt Ziggo de internetsnelheid voor ruim 3,3 miljoen klanten. Ziggo doet dit omdat steeds meer klanten thuis werken en onderwijs volgen.

Nieuwe snelheden voor thuiswerkers

Voor consumenten gaan de snelheden in bijna alle pakketten omhoog, tot 600 Mbit/s downloadsnelheid in het Max-pakket. Met het hele gezin tegelijkertijd online zijn voor videovergaderingen, thuisonderwijs of online sportlessen gaat met de nieuwe internetsnelheid een stuk gemakkelijker. Alleen het Giga-pakket is uitgezonderd, deze klanten biedt Ziggo reeds de maximumsnelheden van 1 Gbit/s download- en 50 Mbit/s uploadsnelheid.

Bedrijven

Bij klanten met Zakelijk Internet gaan de snelheden eveneens in bijna alle pakketten omhoog, tot 700 Mbit/s downloadsnelheid in het Max-pakket. Zakelijke klanten met het Giga-pakket behouden de maximumsnelheid van 1 Gbit/s download- en 50 Mbit/s uploadsnelheid.

Modems resetten

Klanten kunnen vanaf vandaag, maandag 12 april, 12 uur meteen van de hogere snelheden gebruik maken door zelf hun modem te resetten. Hiervoor moet de klant de stekker van het modem voor 1 minuut uit het stopcontact halen. Na het opnieuw opstarten zijn de nieuwe snelheden gelijk beschikbaar. Modems die niet door de klant zelf worden gereset zal Ziggo uiterlijk 31 mei op afstand resetten. Zo hoeven klanten er niets voor de doen om te profiteren van hogere snelheden.

Internetsnelheden per pakket: