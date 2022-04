Eind mei krijgt Ziggo GO een update waarmee de “look and feel” vergelijkbaar is met die van de mediabox van de provider. Dit bericht Ziggo op haar website.

Update

In deze update zal onder andere de menubalk horizontaal worden geplaatst net zoals dit op de mediabox het geval is. Door deze nieuwe update wordt het gebruik van de app voor met name Android TV, Apple TV en Fire TV gebruiksvriendelijker.

Functies

Gebruikers merken wel iets van deze update Na de update vervallen eenmalig je gedownloade films en series via Ziggo GO. “Geen zorgen, deze kun je eenvoudig weer downloaden. Je opnames en gehuurde films zijn gewoon toegankelijk“, aldus Ziggo. De reminder functie is na de update meer terug te vinden in Ziggo GO, deze optie blijft wel bestaan op Ziggo’s Mediabox.

Eind mei

Eind mei wordt deze update gefaseerd uitgebracht. Hier hoef je verder niets voor te doen en je ontvangt de update op je mobiele apparaat zoals gebruikelijk. Meer informatie op de Ziggo Community.