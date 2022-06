Dinsdag 21 juni om 20.00 uur zendt Ziggo ‘Embrace Ukraine’ live uit via Ziggo TV op kanaal 13. Embrace Ukraine is een internationale benefiet-avond voor Oekraïne.

Diverse artiesten

Op het podium op het Museumplein in Amsterdam treden verschillende nationale en internationale artiesten op, spreken politici en opinieleiders en worden videoverhalen over Oekraïne vertoond. De opbrengst van de avond komt ten goede aan de aanschaf van mobiele röntgenapparatuur, die op dit moment hard nodig is in Oekraïne.

Optredens

Tijdens Embrace Ukraine zijn er live optredens van bekende artiesten als songfestivaldeelnemers Kalush Orchestra, Conchita Wurst, Emmelie de Forest en Jamala, en Europese artiesten als Blind Channel en Malik Harris. Vanuit Nederland treden S10 en Jeangu Macrooy op.

Embrace Ukraine wordt georganiseerd door Mediaholding 1+1 Media en Atlas Festival en uitgezonden in acht landen, waaronder Polen, Litouwen, Estland, België, Montenegro, Tsjechië, USA en Canada.