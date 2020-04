100%NL TV is Zender van de Maand bij KPN in april

In de maand april is de muziekzender 100%NL TV de zogenaamde Zender van de Maand bij KPN Interactieve Televisie.Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Pluspakket.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

KPN

Bij aanbieder KPN is 100%NL TV de Zender van de Maand in de maand april. De zender is gratis te zien op kanaal 42. “100% NL TV staat voor 100% muziek van eigen bodem. Zeven dagen per week, 24 uur per dag zie je de beste liedjes die Nederland te bieden heeft. Door het gevarieerde aanbod zit er altijd wel iets voor je tussen: van Ilse DeLange, Douwe Bob en Nielson tot Armin van Buuren, Snelle en Davina Michelle. Maar ook klassiekers van bijvoorbeeld De Kast, André Hazes (vader en zoon) en Acda en De Munnik komen voorbij.”,aldus KPN.

Overigens geeft een aantal abonnees aan dat momenteel niet 100%NL TV is te zien via kanaal 42 maar de muziekzender TV Oranje.

Ziggo

Kabelaar Ziggo heeft eerder al aangegeven dat in de periode van 3 april tot en met 6 mei de televisiezender E! gratis is te zien in het digitale basispakket. De entertainmentzender E! is normaal alleen te zien via het aanvullende pakket Movies & Series XL. In de periode van 3 april tot en met 6 mei is de zender te zien voor alle abonnees met digitale televisie bij Ziggo via kanaal 126. Daarnaast is de zender ook gratis te zien via het Ziggo GO-platform.