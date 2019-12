3,5 miljoen Nederlanders hebben gisteravond de kickbokswedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari bekeken op Veronica.

“Wedstrijd van de eeuw”

De wedstrijd tussen Rico en Badr maakte onderdeel uit van GLORY Collision 2 en werd gisteravond uitgevochten in het Gelredom in Arnhem. Naast duizenden toeschouwers in Arnhem was ook de wedstrijd op Veronica goed bekeken. Het was gisteravond het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. Bijna 3,5 miljoen kijkers stemde gisteravond af op de wedstrijd tussen de twee titanen. Dit leverde de zender op dat moment een marktaandeel op 53,7 procent, aldus cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

Rico blijft wereldkampioen

De tweede Rico vs. Badr in drie jaar tijd liep opnieuw uit op een anticlimax. Badr Hari leek in de eerste twee ronden de betere van de twee, maar moest in de derde ronde opgeven met een enkelblessure. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Rematch

Of er nog een rematch komt tussen de twee kickboksers is nog onduidelijk. De eerste wedstrijd in 2016 eindige ook al in een overwinning voor Rico Verhoeven. Ook toen moest Badr Hari geblesseerd opgeven.

Documentaire

Badr Hari is momenteel ook te zien in een documentaire op streamingdienst Videoland van RTL Nederland. Sinds vorige weekeinde zijn de eerste twee afleveringen van de driedelige documentaireserie Badr over kickbokser Badr HariĀ te zien op de streamingdienst. Deel drie volgt volgende week zaterdag 28 december.